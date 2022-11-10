Что означает граффити с путниками на Буммашевской улице в Ижевске

Печальная история за красивой картинкой Фото: Ардашева Екатерина

Осенью прошлого года ижевчане заметили наброски некого изображения на стене одного из зданий на Буммаше. В очертаниях и пересечениях линий угадывались бродящие по сказочному лесу путники с факелами в руках. И вот, в конце октября рисунок был наконец закончен и горожане смогли насладиться финальным результатом рук неизвестных художников. Но все же многие люди продолжали ломать голову над одним вопросом: «Что же хотел сказать автор?». «Комсомолка» разыскала человека, который придумал это граффити и узнала историю появления изображения.

Как оказалось, рисунок несет в себе весьма трогательный и печальный посыл. Михаил – автор идеи – рассказал, что граффити нанесли на стену в честь его рано скончавшегося товарища по имени Никита.

«Он мне не столько друг, сколько брат. Он очень искал родственные души, но когда нашел, не успел этим насладиться. Никита помогал много кому, больше, чем себе. Хотя на самом деле он просто хотел быть для всех. Таких людей больше нет», – рассказал Михаил.

Два года назад Никита скончался во сне. По словам врачей, причиной смерти стало врожденная сердечная недостаточность. Мужчина не дожил до тридцати лет буквально месяц.

Михаил хотел успокоить боль в своей душе и справиться с потерей друга, увековечив память о нем на одной из стен города. По счастливому совпадению, один из товарищей мужчины является художником.

Друзья нашли подходящую стену на Буммаше. Затем обсудили свою идею с управляющей компанией, которая откликнулась на идею и предоставила оборудование для работы.

«Неподалеку расположено граффити с Рапунцель и драконом. Сюжеты картин никак не связаны. Просто хотелось создать сказку, что-то доброе и хорошее. Тем более школа неподалеку», – поделился Михаил.

Но вторая трагедия произошла во время нанесения рисунка: умер еще один товарищ Михаила. Память о нем увековечили в лице второго путника рядом с изображением Никиты.

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