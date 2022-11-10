Помогавшего спасателям во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске ученика наградили медалью МВД России

Награду вручил министр внутренних дел по Удмуртии Фото: сайт МВД по Удмуртии

Сегодня ученика 10 «Б» класса школы № 88 в Ижевске Александра Стерхова наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

26 сентября мальчик напрямую встретился с устроившим стрельбу Артемом Казанцевым и получил от него пулевое ранение. Но несмотря на рану, Александр немедленно отправился к директору школы и сообщил о происходящем. Благодаря этому появилась возможность оперативно начать эвакуацию.

Затем школьник взялся помогать педагогам выводить детей в безопасные места. И лишь после этого спасатели смогли убедить юного героя обратиться за медпомощью.

Награду Александру вручил министр внутренних дел по Удмуртии генерал-майор полиции Максим Тихонов. Это произошло на мероприятии в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

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