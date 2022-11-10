Спуск в Березовой роще в Ижевске отремонтируют до конца 2022 года

Вот так сейчас выглядят «ступеньки» лестницы
В Березовой роще пешеходам крайне неудобно ходить: основание под лестницы уже появилось, а ступенек до сих пор нет. Альтернативный маршрут есть, но проходит он через грязь. Жителей волнует, когда на территории появится благоустройство.
«Радовалась, что проход наконец-то открыли. Оказалось, зря: с горки, которая предусмотрена под лестницу, спускаться просто страшно. А окольными путями дорога лежит через грязь», – жалуется ижевчанка Алена.
Основание лестницы уже готово
Как пояснили в администрации Ижевска в ответ на запрос «Комсомолки», ремонт должны выполнить до конца 2022 года. Муниципальный контракт заключили с ООО «Атриум». Компания выполнит две задачи:
– отремонтирует лестницу;
– благоустроит территорию в районе родника.
Напомним, в этом году выполняют первый этап благоустройства парка. На время ремонта проход через родник закрывали. Сейчас он крайне некомфортен.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что означает граффити с путниками на Буммашевской улице в Ижевске
Фрагменты старинных настенных росписей нашли в храме Рождества Христова в селе Нылга в Удмуртии
Более 4 тысяч рождественских деревьев отправит Удмуртия в регионы по всей России