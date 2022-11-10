Спуск в Березовой роще в Ижевске отремонтируют до конца 2022 года

Вот так сейчас выглядят «ступеньки» лестницы

В Березовой роще пешеходам крайне неудобно ходить: основание под лестницы уже появилось, а ступенек до сих пор нет. Альтернативный маршрут есть, но проходит он через грязь. Жителей волнует, когда на территории появится благоустройство.

«Радовалась, что проход наконец-то открыли. Оказалось, зря: с горки, которая предусмотрена под лестницу, спускаться просто страшно. А окольными путями дорога лежит через грязь», – жалуется ижевчанка Алена.

Основание лестницы уже готово

Как пояснили в администрации Ижевска в ответ на запрос «Комсомолки», ремонт должны выполнить до конца 2022 года. Муниципальный контракт заключили с ООО «Атриум». Компания выполнит две задачи:

– отремонтирует лестницу;

– благоустроит территорию в районе родника.

Напомним, в этом году выполняют первый этап благоустройства парка. На время ремонта проход через родник закрывали. Сейчас он крайне некомфортен.

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