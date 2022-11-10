Подростка из Ижевска отправят в колонию за кражу 2 тысяч рублей

До 18 лет он будет находиться в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа Фото: Мария Бакланова

В Ижевске осудили 16-летнего местного жителя за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

27 июня этого года знакомая подростка нашла банковскую карту и отдала ее осужденному. Затем мальчик оплатил ей различные покупки в торговых центрах города на общую сумму 2,4 тысяч рублей.

Суд отправил подростка в воспитательную колонию на 6 месяцев. До достижения 18 лет он будет помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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