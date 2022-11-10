«Просто невероятно»: Дима Билан прогулялся по Ижевску

Певец приехал в Удмуртию с концертом Фото: Архив КП

Сегодня в рамках своего тура «Планета Билан» известный российский певец Дима Билан приехал в столицу Удмуртии. Но перед концертом он решил прогуляться по просторам Ижевска. Этим в своих соцсетях поделился директор продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский, который составил ему компанию.

Певец восхитился тишиной и красотой пейзажей, а также отметил, что здесь воплотился в жизнь текст его песни «Там за рекою лес».

«Просто невероятно», – подытожил Билан.

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