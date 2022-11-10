Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 14:04

Ночью 10 и 11 ноября в Удмуртии ожидается туман

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах
Софья Кель
Ожидается ухудшение видимости

Ожидается ухудшение видимости

Фото: Архив КП

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня вечером и ночью 11 ноября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Просто невероятно»: Дима Билан прогулялся по Ижевску

Спуск в Березовой роще в Ижевске отремонтируют до конца 2022 года

Помогавшего спасателям во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске ученика наградили медалью МВД России