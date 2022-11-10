Ночью 10 и 11 ноября в Удмуртии ожидается туман

Ожидается ухудшение видимости Фото: Архив КП

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня вечером и ночью 11 ноября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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