Ремонт дороги на улице Петрова в Ижевске будет закончен до конца ноября

На участке с конца сентября ведутся мероприятия по восстановлению напорного коллектора Фото: Мария Бакланова

Срок завершения ремонтных работ на улице Петрова назначен на конец ноября. Как сообщает пресс-служба «Ижводоканал» все мероприятия будут выполнены в соответствии с указанными сроками.

«На участке с конца сентября ведутся мероприятия по восстановлению напорного коллектора. От которого идет две нитки коллекторов. Одна из них действующая, вторая – заброшенная. Каждая из них серьезно проржавела и нуждается в аварийном ремонте. Было принято решение восстановить обе ветви. Бесхозный трубопровод отремонтировали, он запущен в действие. Восстановление второго завершается», – прокомментировал главный инженер предприятия Владислав Катаев.

Сейчас планируется, что подрядчик скоро закончит работы над проезжей частью и перейдет к починке участка водоотвода около разворотного кольца.

Как сообщает Владислав Катаев, в ходе нового этапа сужения дороги не будет, поскольку трубы проходят под газоном.

Уже закончен ремонт канализационных камер при помощи современных материалов. По мнению экспертов, в ближайшие годы ремонт в этом месте не потребуется.

Сам участок дороги между камерами засыпан, временно благоустроен и открыт для движения автотранспорта. Все остальные работы будут закончены до конца ноября. Полное благоустройство отложено на следующий сезон, до благоприятных погодных условий.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Просто невероятно»: Дима Билан прогулялся по Ижевску

Спуск в Березовой роще в Ижевске отремонтируют до конца 2022 года

Помогавшего спасателям во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске ученика наградили медалью МВД России