Что произошло после матча «Ижсталь» – «Лада»

Команда завершила серию домашних матчей фото: прес-служба хоккейного клуба «Ижсталь»

Хоккеисты Ижевской команды «Ижсталь» завершили серию домашних матчей в битве против «Лады» (Тольятти). Итог поединка в ледовом дворце «Олимпиец» – поражение 2:3. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. «Комсомолка» рассказывает, что произошло после матча – 10 ноября 2022 года.

Команда Ижевска в первом периоде открыла счет. Однако гости во втором периоде отыгрались, забив сразу два гола подряд. Но перед перерывом Сергей Шестаков из «Ижстали» смог сравнять счет. Третий период прошел без голов. Гости вырвались вперед, только в серии послематчевых бросков.

После этого поражения команда Удмуртии не собирается опускать руки. «Ижсталь» смогла заработать очко и будет готовится к новым поединкам. 18 ноября команда сыграет в Воронеже с «Бураном», а 20 – в Ростове-на-Дону с «Ростовом».

Главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфулин прокомментировал игру, отметив хорошую и слаженную игру команды.

«Ребята старались. Играли с очень хорошей командой, которая стремиться в КХЛ. Наши ребята старались. Наша команда смогла на высоком уровне провести домашнюю серию. Сейчас в перерыве направим все усилия на восстановление, набор физических кондиций. И будем работать дальше», – сказал Рамиль Сайфулин.

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