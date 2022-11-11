Концерта группы «Звери» в Ижевске 13 ноября не будет

Фото: группа «Звери» в ВКонтакте @zveclub

У группы «Звери», которая в этом году отмечает свое 20-летие, возникли определенные трудности с организаторами концертов в Ижевске. «Комсомолка» выяснила, что произошло.

Изначально, подразумевалось, что концерт именитой группы пройдет в КК «Олимпиец». Объявление выложили на официальный сайт «Зверей» с возможностью покупки билетов. Однако, 26 сентября пресс-служба «Ижстали» на своей странице в ВКонтакте сообщила, что организаторы тура с ними не связывались и концерта на их площадках не планировалось.

«Сообщаем, что администрацией АУ УР «ЛД Ижсталь» договор на проведение концерта группы «Звери» НЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ, в расписании Учреждения данного мероприятия НЕТ», – отметили в сообщении (орфография сохранена).

Такая информация вызвала у поклонников коллектива вопросы: будет ли вообще концерт и что делать с билетами? Но 28 октября представители группы сообщили, что выступление группы состоится и даже пройдет в ту же дату – 13 ноября, – но на другой площадке.

«В начале следующей недели поделимся подробностями во всех социальных сетях и на сайте», – отметили они.

Однако, 11 ноября организаторы тура группы «Небо Рекордс» сообщили на своей странице ВКонтакте, что на данный момент проведение концерта невозможно. Последние 2 недели компания искала альтернативную площадку для выступления, но к сожалению им это не удалось.

«Придется внести изменения в ваши и наши планы: в этот же день не нашлось возможности провести юбилейное шоу группы Звери на том же уровне и в должном масштабе», – рассказало концертное агентство.

Сейчас судьба концерта «Зверей» в Ижевске неизвестна. Группа извинилась перед поклонниками и напомнила, что все билеты можно вернуть в кассы в любой момент. Кроме того, если выступление все-таки удастся провести, ничего нового докупать не придется – можно будет прийти со старыми билетами.

Для многих группа «Звери» - это не просто артисты, поющие с экранов телевизоров, но и нечто большее: счастливое воспоминание о юношеских годах, когда трава была зеленее, а море – по колено. В этом году знаменитые артисты решили отправиться в тур по всей стране, чтобы отметить свое 20-летие. Ижевск также вошел в список городов-счастливчиков, в которых группа отпразднует свой юбилей. Вот только когда?

Группа «Звери» в Ижевске Фото: Архив КП

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