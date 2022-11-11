Олимпийская фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала о своих отношениях с соведущими на шоу «Ледниковый период»

Загитова на шоу «Доброе утро» (6+) Фото: скриншот из видео
Сегодня, 11 ноября, известная фигуристка Алина Загитова стала гостьей на программе «Доброе утро» (6+) на первом канале. Ведущие задали много вопросов о новом сезоне шоу «Ледниковый период» (6+), которое уже 3 год ведет спортсменка.
В этом сезоне к Алине Загитовой и Алексею Ягудину присоединилась фигуристка Анна Щербакова. Экс-ижевчанка отметила, что совсем не рассматривает коллегу, как конкурентку и порой даже дает ей советы.
Девушка рассказала о своих отношениях с соведущими Фото: скриншот из видео
«У нас так получается, что вместе мы записываем только начало и конец. Поэтому сложно только человеку, который говорит нам в ухо (наушник – КП)», - поделилась Загитова.
В своем телеграм-канале девушка также поделилась своими впечатлениями от нового опыта.
Фото: телеграм-канал Алины Загитовой @azagitova_official
«Сколько раз, за завтраком я смотрела программу «Доброе утро», собираясь на тренировку, в школу или в институт. А сегодня снова оказалась по ту сторону экрана», – написала Загитова.
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