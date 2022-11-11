Отказывать в ипотеке должникам по алиментам предложили в Госдуме

Письмо отправили на имя министра финансов Антона Силуанова Фото: Мария Бакланова

Отказывать в ипотеке из-за долгов по алиментам предложили в Госдуме. Как сообщает RT, идея принадлежит Виталию Милонову.

Депутат отметил, долг должен быть крупным и немотивированным. Свое письмо он отправил на имя министра финансов Антона Силуанова.

«Прошу вас рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам», – написал Милонов в своем обращении.

Именно вызванная нежеланием платить, а не отсутствием возможности задолженность по алиментам беспокоит Милонова. Депутата совершенно не устраивает то, что это не является причиной для отказа на ипотеку. Мужчина также отметил, что такое «черное пятно» в финансовой истории людей должно стать «пожизненным негативным фактором», влияющим как на одобрение кредита, так и на итоговый процент выплат.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как провел вечер после концерта в Ижевске Дима Билан

Олимпийская фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала о своих отношениях с соведущими на шоу «Ледниковый период»

Концерта группы «Звери» в Ижевске 13 ноября не будет