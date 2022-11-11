Как провел вечер после концерта в Ижевске Дима Билан

Живая энергия и невероятный драйв фото: Наталья Столярова

10 ноября известный певец Дима Билан посетил Ижевск в рамках юбилейного тура «Билан 40». Зал был по полной заряжен позитивной энергией. Весь вечер в зале ДК «Металлург» не прекращались танцы и безудержное веселье.

Поклонники активно делятся своими эмоциями после мероприятия.

«Мне очень понравилось! Было зажигательно и весело. Зал был полный, и все танцевали! Невероятная энергетика! Концерт просто огонь! Я очень рада, что Дима приехал к нам в Ижевск и подарил поклонникам свою любовь! Наверное, у каждого зрителя после концерта остались радостные эмоции и хорошее настроение. Надеюсь, что он еще приедет в Ижевск», – пишет в своих соцсетях жительница Ижевска Маша.

«Мне просто повезло. Дима Билан дружит с детским домом и, когда приезжает в Удмуртию, не забывает пригласить на концерт ребят и педагогов. Было приятно повидаться с ним», – делится в соцсетях Татьяна Николаева.

После мероприятия Дима встретился с поклонниками, а после основной части смог повидаться за кулисами со своим маленьким другом и большой поклонницей – ижевчанкой Варей.

има Билан встретился со своей маленькой поклонницей фото: Наталья Столярова

Мы уже писали ранее о том, что девочка смогла исполнить свою мечту встретиться с кумиром, чьи песни смогли придать ей сил в борьбе с онкологией.

«Билеты на концерт мы приобрели еще в июле на день рождения дочки. К подарку подключились и родственники, и друзья. Два часа на одном дыхании. Варя высидела ровно две песни. Далее – только танцы и неотрывный взгляд на сцену», – вспоминает о прошедшем вечере жительница Ижевска Наталья Столярова.

Напоминаем, что вчера вечером артист также осмотрел окрестности Ижевска. Видео, где он стоит на мосту через Воложку, появилось в социальных сетях.

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