До + 5 градусов и дождь обещают синоптики в Ижевске 12 ноября

День обещает быть дождливым
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии весь день будет лить небольшой дождь. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше +5 °С. Ветер в основном юго-западный 4,0 - 5,5 м/с. Ночью температура опустится до +4 °С. Хорошего вам дня!
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