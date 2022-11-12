До + 5 градусов и дождь обещают синоптики в Ижевске 12 ноября

День обещает быть дождливым Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии весь день будет лить небольшой дождь. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше +5 °С. Ветер в основном юго-западный 4,0 - 5,5 м/с. Ночью температура опустится до +4 °С. Хорошего вам дня!

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