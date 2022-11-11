Потратил миллион на оборудование и команду: чем сейчас занимается победитель «Школы бизнеса» из Удмуртии

Победитель реалити-шоу «Школа бизнеса» Фото: предоставлено героем

Год прошел с завершения проекта «Школа бизнеса» для школьников и студентов от 14 до 17 лет. В этом реалити-шоу принял участие и одержал победу бывший ученик ижевской школы № 30 физико-математического профиля Богдан Щелчков. Рассказываем, как изменилась жизнь молодого человека после такого знаменательного события.

Вместо «Лего» и машинок – уроки по программированию

В реалити-шоу Богдан участвовал со своим проектом – приложением ShenPy («ШенПи»), которое создано на основе образовательной ИТ-платформы. Оно помогает в обучении программированию в школах, лицеях и других учебных заведениях. Главное преимущество – в самом приложении можно писать программы онлайн и сразу же их тестировать. Проект Богдана будет полезен как для школьников, так и для учителей. С его помощью преподавателям будет доступна возможность создавать свои уроки и задания.

За победу в «Школе бизнеса» юный айтишник получил миллион рублей на дальнейшую разработку приложения. «ShenPy» («ШенПи») – сайт, который стал прорывным моментом в его жизни, но, конечно, работа над ним продолжилась и после реалити.

«Это очень масштабный и сложный проект, в ходе разработки которого было немало трудностей. Сложнее всего было создать систему тестов. Ее первоначальная версия была самым уязвимым местом сайта, через которое можно было получить несанкционированный доступ к серверу. Пришлось решить нетривиальную задачу, чтобы все работало правильно», – поделился с нами Богдан.

Нет ничего невозможного

Для молодого человека сейчас важно вывести свой продукт на конкурентоспособный уровень и доработать его до финального состояния. Процесс достаточно времязатратный, но Богдан уверен, что после испытаний в разработке все усилия окупятся в многократном объеме.

«На данный момент ShenPy – бесплатный продукт. Сейчас важнее получить опыт и лучше понять сферу онлайн-образования, чтобы довести проект до конкурентоспособного состояния, добавить уникальный функционал, превосходящий аналоги. После этого уже можно будет задумываться о введении платных лицензий для образовательных организаций. В любом случае, в нынешней бесплатной версии есть реклама, показа которой хватает на поддержание проекта. Полученные деньги пойдут на доработку нынешнего проекта и создание будущих», – рассказал юный айтишник.

Свободное время Богдан уделяет разработке приложения Фото: предоставлено героем

На что потрачены деньги?

В своем прошлом интервью молодой человек рассказал о планах на реализацию выигрыша в реалити. Со своего пути парень не сошел – сначала закупил оборудование, потом оплатил разработку приглашенным специалистам.

«Последним значительным обновлением было введение статистики. Нашим партнерам из «ИТ-вектора» очень важно следить за динамикой развития ребенка, поэтому мы добавили модуль, показывающий статистику по школам, классам и ученикам внутри класса. Кроме этого, у нас расширилась образовательная программа, и к программированию добавилась еще и математика», – с удовольствием рассказывает о своем «детище» победитель «Школы бизнеса».

На данный момент Богдан со своей командой сотрудничают с «ИТ-вектором образования» и работают с некоторыми классами в школах № 7, 26, 28, 34, 42, 84 и 86. Со временем они увеличат пользовательскую базу и за счет других школ. Помимо этого, ребята собираются наладить работу с организациями дополнительного образования: в первую очередь, с IT-клубами республики.

Богдан на встрече попечительского совета премии "Бизнес-Успех" в Москве Фото: предоставлено героем

Жизнь на другом конце страны

На момент участия в реалити Богдан учился в 11 классе, сейчас же он является студентом Дальневосточного федерального университета (далее – ДВФУ) по специальности «Информационная безопасность».

«Сейчас я дополнительно изучаю криптографию на бесплатном факультативе, а со следующего семестра буду проходить курс анализа данных от Пражского университета на базе ДВФУ. Кроме того, в составе университетской команды принял участие в международной олимпиаде по информационной безопасности», – делится молодой человек успехами в обучении.

В его группе сильные и способные ребята. Несмотря на то, что с начала учебного года прошло немного времени, их коллектив стал работать как единый механизм. Свою победу Богдан не афиширует в стенах университета, но, прочитав записи на его странице ВКонтакте, где он рассказывает про шаги к успеху, многие студенты и преподаватели уже имеют представление о его успехах.

Ижевчанин уверен, что сфера IT сейчас является одним из основных направлений, за которым стоит перспективное будущее для молодых людей.

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