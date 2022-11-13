На трассе М-7 столкнулись два легковых автомобиля

О пострадавших не сообщается Фото: @psch37

12 ноября около 16:30 поступило сообщение о ДТП на 137 км трассы М-7. Об этом сообщается в группе ВКонтакте поисково-спасательной части № 37 Малой Пурги.

Около деревни Миндерево столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Устанавливаются причины произошедшего.

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