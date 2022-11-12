Гороскоп на 13 ноября: Овнам стоит держаться подальше от сплетен, а Девам – посмотреть на себя со стороны

Гороскоп для всех знаков Зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Добро всегда побеждает зло только в детских сказках. Кто-то будет мешать вам добиться желаемого. Будьте настороже с окружающими людьми и держитесь подальше от сплетников.

ТЕЛЕЦ

Не стоит слишком эмоционально реагировать на критику. Порой она бывает конструктивной. Конечно, очень неприятно слушать о том, что вы неидеальны. Но сегодня это вам даже поможет.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы слишком думаете о деталях и всяких «если». Выбросите это из головы! Семь раз отмерить, а потом отрезать, конечно хорошо. Но сделать сразу и не раздумывая намного приятнее.

РАК

Отличный день для того, чтобы размять свои косточки. Займитесь физическими нагрузками. Даже обычная зарядка или прогулка в парке улучшит ваше состояние, причем не только физическое, но и моральное.

ЛЕВ

Могут возникнуть большие трудности с финансами. Возможно, причиной является долг, который вам уже давно не могут отдать. А может это вы стали тратить слишком много? Внимательно изучите историю своей банковской карточки.

ДЕВА

Вы сделаете много ошибок в этот день. Понимаю, обвинить кого-то другого намного легче, но все же в этот день стоит задуматься именно о ваших действиях. Посмотрите на себя со стороны. Правильно ли вы поступаете?

ВЕСЫ

Вас ждет какая-то важная роль. Не бойтесь примерить на себя это новое амплуа. Конечный результат вас обрадует, ведь это приведет только к большой удаче и прибыли.

СКОРПИОН

Не упускайте возможность показать свои умения и таланты. Вы сможете продемонстрировать окружающим навыки, что заставит вас засиять в глазах окружающих. В этот день вы будете сложно звезда в свете софитов.

СТРЕЛЕЦ

Удача на вашей стороне! Любовь, здоровье, деньги… все, что вы пожелаете, будет у вас. Только не стоит забывать, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке. Приложите немного усилий и не пожалеете.

КОЗЕРОГ

Попытки объяснить ваши мысли окружающим будут настоящим Сизифовым трудом. Не стоит даже пытаться. Отложите общение на потом. Этот день стоит провести одним.

ВОДОЛЕЙ

Вы поймете, что все это время несправедливо относились к одному человеку. Это не принесет никакого негатива в вашу жизнь, но все же будьте более внимательными в следующий раз. Не стоит судить книгу по обложке.

РЫБЫ

Не стесняйтесь делиться с окружающими своими планами на будущее. Вы найдете себе единомышленников, соратников, а может быть даже и компаньона. Эти отношения обещают быть долгими и душевными. Не упустите своего соулмейта из-за излишней скромности.

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