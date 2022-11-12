Чем будут развлекать жителей Ижевска в новогодние праздники

Для детей и их родителей будет много развлечений Фото: Алена Селезнева

Страна находится на пороге новогодних праздников и многие ижевчане задались вопросом: «Как именно мы будем отмечать 31 декабря в этом году?». Глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в ВКонтакте сообщил о формате проведения праздничных дней в столице Удмуртии.

«Время сейчас непростое: требуется поддержка нашим ребятам – участникам СВО, их семьям, но и оставить детей без праздника было бы неправильным», – сказал Бекмеметьев.

На Центральной площади города зальют каток и установят большую елку. Также елочки поменьше будут стоять в каждом районе Ижевска. Кроме того все январские выходные на площади будут проводить детские развлекательные программы.

Однако, оргкомитет решил в этом году отказаться от фейерверков, традиционных вечерних программ и гирлянд для оформления города. Это объяснили тем, что сейчас главным приоритетом является поддержка наших бойцов.

Гирлянд в этом году не будет Фото: Архив КП

Для детей мобилизованных мужчин проведут благотворительные спектакли и представления. Желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также не будут забыты – в городе пройдет традиционный проект «Елка желаний».

Глава Ижевска отметил, что более подробно о проведении новогодних праздников в городе он расскажет в начале декабря.

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