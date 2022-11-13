Грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе М-7 в Удмуртии

Грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся Фото: @psch37

13 ноября около 07:37 поступило сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля на 135 км трассы М-7. Об этом сообщается в группе ВКонтакте поисково-спасательной части № 37 Малой Пурги.

Около Малой Пурги грузовик совершил наезд на стоящий автобус. В результате чего съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются.

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