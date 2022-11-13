Фигуристка из Удмуртии выиграла короткую программу на Гран-при России

Елизавета Туктамышева во время проката Фото: скриншот с видео
На четвертом этапе Гран-при России в короткой программе победила уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщает Sportur.
С результатом 84,05 балла Елизавета смогла показать лучший результат сезона в стране. Во время проката она исполнила свой знаменитый каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип и тройной аксель.
Ее соперницы Камила Валиева и Софья Акатьева набрали 83,92 и 83,39 балла соответственно.
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