Фигуристка из Удмуртии выиграла короткую программу на Гран-при России

Елизавета Туктамышева во время проката Фото: скриншот с видео

На четвертом этапе Гран-при России в короткой программе победила уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщает Sportur.

С результатом 84,05 балла Елизавета смогла показать лучший результат сезона в стране. Во время проката она исполнила свой знаменитый каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип и тройной аксель.

Ее соперницы Камила Валиева и Софья Акатьева набрали 83,92 и 83,39 балла соответственно.

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