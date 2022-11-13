В Удмуртии открыли лыжную трассу длиной в 2,5 километра

Снег заготовили еще прошлой зимой Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе им. Г. Кулаковой подготовили лыжную трассу длиной в 2,5 км. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Снег для трассы был специально заготовлен заранее, еще прошлой зимой с помощью специальной технологии хранения. Он укрывался на улице под опилом. Это позволило сохранять его даже летом, в жару.

«После того, как основной слой снега был уложен, в работу подключены специальные снежные пушки, которые помогут сохранить трассу до наступления зимы», – отмечается в сообщении.

Первые лыжники уже начали покупать абонементы.

Ранее в СОЛК им. Г. Кулаковой были отремонтированы ливневки, идущие вдоль трасс, а также выполнен косметический ремонт номерного фонда.

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