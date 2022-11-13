Участникам спецоперации отправятся более ста пар теплых носков и варежек из Удмуртии

Фото: архив «КП» – Ижевск

Более ста пар вязаных теплых носков и варежек отправят участникам спецоперации студенты и преподаватели из Глазовского государственного педагогического института. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Организаторами акции «Тепло наших рук и сердец» стали старший преподаватель кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин Татьяна Наговицына и студенты-активисты. Они считают, что вещи, сделанные своими руками, могут стать лучшей поддержкой для наших ребят.

Помимо теплых вещей, бойцам будут отправлены письма с благодарностью и поддержкой, сладости и гуманитарная помощь, которую с заботой собирали студенты-активисты. Все посылки отвезут в республиканский штаб движения «Мы вместе» в Ижевске, а после доставят по назначению.

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