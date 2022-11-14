Ежегодную премию «Хрустальный микрофон» получила команда «Радио Адам»

Хрустальные статуэтки Фото: ежегодная всероссийская открытая премия «Хрустальный микрофон»
В ежегодной всероссийской открытой премии «Хрустальный микрофон» участвовало две команды из Ижевска: «Радио Адам» и «НАШЕ Радио» – Ижевск.
Команда «Радио Адам» заняла первое место в номинации «Радиошоу» за ежедневное утреннее шоу «Первые!». Сотрудник редакции Алексей Анкудинов стал победителем в номинации «Лучший звукорежиссер».
Творческий коллектив «НАШЕ Радио» – Ижевск занял второе место в номинации «Лучшая развлекательная программа» за игру «Мамбура». В этой игре ведущие совместно с радиослушателями придумывали новые значения для необычных слов из русского языка.
Кроме этого, второе место получил проект, в рамках которого по просьбе слушателей в Ижевске одну из остановок назвали в честь «Радио Адам».
«Комсомолка» поздравляет победителей и призеров премии и желает дальнейших успехов.
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