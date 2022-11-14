Для ремонта крыши многоквартирного дома в Ижевске потребовалось вмешательство прокуратуры

Во время капитального ремонта кровли подрядчик допустил нарушения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ленинском районе Ижевска только после вмешательства надзорного органа были устранены нарушения, допущенные при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Известно, что во время капитального ремонта кровли дома №54 по улице Тверской подрядчик допустил нарушения. «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Удмуртии» и подрядчик ООО «МАРТ» по каким-то причинам своевременно нарушение на устранили.

Дело сдвинулось только после того, как в отношении подрядчика возбудили дело об административном правонарушении. Позднее все недостатки были устранены, а виновные привлечены к административной ответственности.

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