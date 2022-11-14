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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:13

Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Удмуртии 14 ноября

Жителей просят быть осторожнее
Софья Кель
Учитывайте погодные условия, когда строите планы

Учитывайте погодные условия, когда строите планы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 ноября местами по республике ожидается усиление северного ветра с порывами до 15 - 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Жителей призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия. Для вызова экстренных оперативных служб следует обращаться по телефону 112.

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