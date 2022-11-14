Женщину с ребенком сбили на легковушке в Удмуртии

Фото: ПСЧ № 37 в ВКонтакте @psch37

Утром 14 ноября в удмуртском селе Малая Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 в ВКонтакте.

Водитель сбил женщину с ребенком. Их доставили в больницу.

На данный момент причины ДТП не известны.

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