Женщину с ребенком сбили на легковушке в Удмуртии

Фото: ПСЧ № 37 в ВКонтакте @psch37
Утром 14 ноября в удмуртском селе Малая Пурга произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37 в ВКонтакте.
Водитель сбил женщину с ребенком. Их доставили в больницу.
На данный момент причины ДТП не известны.
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