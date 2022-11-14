Почти 1,6 млрд рублей выделят Удмуртии на ремонт дорог

Распоряжение подписал председатель правительства России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Правительство России выделит Удмуртии почти 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в республике. Соответствующее распоряжение выложили на сайт ведомства.

В целом республика получит 100 390,4 миллионов рублей. Распоряжение об этом 10 ноября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги выделят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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