Почти 1,6 млрд рублей выделят Удмуртии на ремонт дорог

Распоряжение подписал председатель правительства России
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Правительство России выделит Удмуртии почти 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в республике. Соответствующее распоряжение выложили на сайт ведомства.
В целом республика получит 100 390,4 миллионов рублей. Распоряжение об этом 10 ноября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Деньги выделят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ежегодную премию «Хрустальный микрофон» получила команда «Радио Адам»
В Удмуртии открыли лыжную трассу длинной в 2,5 километра
Для ремонта крыши многоквартирного дома в Ижевске потребовалось вмешательство прокуратуры