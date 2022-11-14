Липовые деревья высадили вдоль улицы 50 лет ВКЛСМ в Ижевске

Фото: администрация Ижевска @izh_gov
Вдоль улицы 50 лет ВКЛСМ в Ижевске высадили аллею из лип. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице ВКонтакте.
Деревья высадили сами ижевчане. Садоводством они занялись 13 ноября, во Всемирный день доброты.
В скором времени создадут специальный сайт, на котором жители города смогут рассказать для чего они посадили свое дерево.
Фото: администрация Ижевска @izh_gov
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