Липовые деревья высадили вдоль улицы 50 лет ВКЛСМ в Ижевске

Фото: администрация Ижевска @izh_gov

Вдоль улицы 50 лет ВКЛСМ в Ижевске высадили аллею из лип. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице ВКонтакте.

Деревья высадили сами ижевчане. Садоводством они занялись 13 ноября, во Всемирный день доброты.

В скором времени создадут специальный сайт, на котором жители города смогут рассказать для чего они посадили свое дерево.

Фото: администрация Ижевска @izh_gov

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