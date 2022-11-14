42-летняя женщина задушила свою пожилую маму в Удмуртии

Перед тем как совершить убийство, женщина выпила Фото: Мария Бакланова

42-летнюю жительницу деревни Тавзямал Киясовского района Удмуртии обвиняют в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

11 ноября в доме обвиняемой нашли тело 64-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина жила вместе с мамой, которая не могла самостоятельно передвигаться из-за плохого здоровья. Она выпила и после этого задушила свою мать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент женщина заключена под стражу.

Фото: СУ СК России по Удмуртии @susk18

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