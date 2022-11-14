Мужчина вынес из дома соседей ювелирные изделия на 90 тысяч рублей в Удмуртии

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

29-летнего жителя Балезинского района Удмуртии подозревают в краже денег и ювелирных изделий. Как сообщает пресс-служба МВД республики, он вынес украшения из дома соседки.

В августе этого года мужчина пробрался в соседский дом через подполье, наружную дверь которого хозяйка оставила незапертой. Как она объяснила позднее, это было сделано для того, чтобы проветрить собранный урожай. Обвиняемый вынес из дома 2 тысячи рублей и золотые изделия на сумму 90 тысяч рублей. Сразу после кражи мужчина уехал в Глазов и продал награбленное прохожим на улице. Известно, что ранее злоумышленник уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе.

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