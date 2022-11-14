В Воткинске отказались от покупки новой новогодней елки

Фото: Алексей Заметаев в ВКонтакте @id38097905

В этом году в Воткинске планировали заменить праздничную городскую елку. Однако, как сообщил глава города Алексей Заметаев, от этой идеи все же решили отказаться.

«К Новому году мы планировали заменить нашу городскую елку, которой уже много лет и она, практически, пришла в негодность. Но время сейчас непростое, необязательные траты отложим до лучших времен», – написал Заметаев.

Тем не менее, детские праздники будут проводится в прежнем формате. С 18 декабря в городе начнут проводить новогодние мероприятия для детей. Также будут установлены елки в парке «Времена года» и на Южном поселке. Открытия запланированы на 24 и 25 декабря.

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