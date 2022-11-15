Гороскоп на день: 16 ноября Девам стоит поменять планы, а Близнецам не спешить в своих делах

Вам откроются тайны будущего Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Стоит занять выжидательную позицию. Новое дело может оказать необычное влияние на вашу психику. Будьте осторожны. В данном случае желание проявить инициативу может обернуться против вас.

ТЕЛЕЦ

Все тревоги обойдут вас стороной. Вы можете смело устремляться к своей цели и добиваться в них успехов. Но не забывайте о балансе. Сейчас вам особенно важно общение с хорошими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам не стоит спешить. Суета вокруг вас скоро утихнет и откроет дверь в иную реальность. Жизнь станет гораздо приятнее, если набраться терпения.

РАК

Люди почувствуют вашу любовь к ним, если вы отбросите сомнения. Вера в светлое будущее непременно поможет побороть вам страхи настоящего. Вам есть чем гордиться и за что любить себя. Ваше счастье рядом и скоро подаст знак.

ЛЕВ

В последнее время вы потратили много жизненной энергии. Сегодня идеальный день, чтобы пополнить ее запасы. Останьтесь наедине с собой, по медитируйте. Скоро вам предстоит принять решение, которое в корне изменит вашу жизнь.

ДЕВА

Далеко не все из намеченных планов могут исполниться. Но нет причин печалится. Совсем скоро перед вами откроется новое направление, которое поможет вам засиять по-новому.

ВЕСЫ

Ваши тревоги не столь обоснованы и масштабны, какими кажутся на первый взгляд. Стоит взглянуть на них поближе, чтобы убедиться в этом. Небольшие коррективы помогут поймать свою войну.

СКОРПИОН

Упрямство и пробивные черты характера станут для вас надежной защитой при непредвиденных обстоятельствах. Вам удастся выйти победителем. Но не забывайте о близких. Им тоже понадобится ваша помощь.

СТРЕЛЕЦ

Этот день стоит посвятить себе. Скоро в вашей семье произойдут важные изменения. Вам потребуется много терпения, чтобы принять их. Дела пойдут на лад.

КОЗЕРОГ

Вам стоит обратить внимание на знаки, которые подкидывает судьба. Вполне возможно, вы опускаете нечто-то важное. Возможно, кто-то из вашей семьи нуждается в вас.

ВОДОЛЕЙ

У вас есть шанс найти свет даже в кромешной тьме. Звезды помогут вам сохранить здравые мысли и ощутить тепло и поддержку от близких людей.

РЫБЫ

У вас появиться шанс проявить свои сильные стороны. Помните, что мысли материальны. Если вы захотите, то сможете изменить любую ситуацию в свою сторону. Наберитесь терпения и действуйте.

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