Порыв водопровода произошел на Молодежной улице в Ижевске

Фото: Владимир Бердников
15 ноября на Молодежной улице в Ижевске произошел порыв водопровода. Как сообщает пресс-службы «Ижводоканала», строительная компания ставила опоры освещения, но повредила трубу.
Вода из трубы вытекала прямо на проезжую часть. Аварийная бригада МУП «Ижводоканал» локализовала порыв.
В ближайшее время подрядчики приведут дорогу в нормальное состояние.
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