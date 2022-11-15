Порыв водопровода произошел на Молодежной улице в Ижевске

Фото: Владимир Бердников

15 ноября на Молодежной улице в Ижевске произошел порыв водопровода. Как сообщает пресс-службы «Ижводоканала», строительная компания ставила опоры освещения, но повредила трубу.

Вода из трубы вытекала прямо на проезжую часть. Аварийная бригада МУП «Ижводоканал» локализовала порыв.

В ближайшее время подрядчики приведут дорогу в нормальное состояние.

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