Ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч предложили в Госдуме

Сейчас допустимая скорость для электросамокатов 25 км/ч Фото: Андрей АБРАМОВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подняла в Госдуме вопрос о снижении допустимой скорости электросамокатов до 20 км/ч. Об этом пишет RT.

«Нововведения пока несовершенны и не исключают все риски, которые несет человек на электросамокате. Например, установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, с учетом допустимого веса самих самокатов 35 кг, все равно способно привести к тяжёлым травмам или даже гибели, особенно если это дети или пожилые люди», – отметила Львова-Белова.

По ее словам, за время летних каникул при использовании электросамокатов пострадал 141 ребенок, а двое детей – погибли.

Детский омбудсмен также предложила ввести обязательное автострахование, номерные знаки и водительских удостоверений для самокатеров.

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