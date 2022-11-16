20 дворов благоустроят в Ижевске в 2023 году

Обновят 20 дворов в 5 районах Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

В столице Удмуртии продолжается благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в ВКонтакте, в 2023 году в городе обновят 20 дворов.

Дворы благоустроят по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Оранжерейная, 1;

пр. Редукторный, 12

Воткинское шоссе, 10.

Ленинский район:

ул. Баранова, 67;

ул. Гагарина, 12;

ул. Гагарина, 16;

ул. Клубная, 85;

ул. Клубная, 87.

Октябрьский:

ул. 30 лет Победы, 26а;

ул. К. Маркса, 263;

ул. 50 лет Пионерии, 37.

Первомайский:

ул. Орджоникидзе, 25;

ул. Воровского, 126;

ул. Воровского, 102;

ул. Воровского, 145;

ул. Ленина, 7.

Устиновский:

ул. Сабурова, 63;

ул. Ворошилова, 33;

ул. Союзная, 71;

ул. Союзная, 95.

Подрядчики сделают новый асфальт на дорогах и тротуарах, а также установят комфортные входные группы и малые архитектурные формы.

Отметим, что с 2018 года в Ижевске по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили 192 двора.

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