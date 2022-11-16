20 дворов благоустроят в Ижевске в 2023 году

Обновят 20 дворов в 5 районах Ижевска
Фото: Диля Ахмадишина
В столице Удмуртии продолжается благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в ВКонтакте, в 2023 году в городе обновят 20 дворов.
Дворы благоустроят по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Оранжерейная, 1;
пр. Редукторный, 12
Воткинское шоссе, 10.
Ленинский район:
ул. Баранова, 67;
ул. Гагарина, 12;
ул. Гагарина, 16;
ул. Клубная, 85;
ул. Клубная, 87.
Октябрьский:
ул. 30 лет Победы, 26а;
ул. К. Маркса, 263;
ул. 50 лет Пионерии, 37.
Первомайский:
ул. Орджоникидзе, 25;
ул. Воровского, 126;
ул. Воровского, 102;
ул. Воровского, 145;
ул. Ленина, 7.
Устиновский:
ул. Сабурова, 63;
ул. Ворошилова, 33;
ул. Союзная, 71;
ул. Союзная, 95.
Подрядчики сделают новый асфальт на дорогах и тротуарах, а также установят комфортные входные группы и малые архитектурные формы.
Отметим, что с 2018 года в Ижевске по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили 192 двора.
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