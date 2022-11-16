В перчатке жительницы Воткинска нашли 16 свертков с наркотиками

Фото: сайт МВД по Удмуртии

В Воткинске задержали двух местных жителей по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники ДПС остановили легковушку, пассажирами которой были 24-летняя девушка и ее 32-летний сожитель. При обыске полицейские обнаружили в перчатке женщины 16 свертков с синтетическими наркотиками. У мужчины также был обнаружен один сверток.

Установлено, что пара работала закладчиками. Они делали тайники с героином в Воткинске и Ижевске. Отметим также, что ранее они оба были судимы за незаконную продажу наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере» и «Незаконное хранение наркотиков». Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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