Две новые поликлиники построят в Удмуртии до конца 2022 года

Строительство клиник происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Две новые поликлиники построят в Можге и Воткинске до конца этого года. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова в прямом эфире ЦУР.

В Воткинске появится поликлиника для взрослых. И. о. министра отметила, что ранее воткинская поликлиника располагалась в здании, которому уже 100 лет. Теперь это современное строение с новым оборудованием.

В Можге появится детская поликлиника. Помимо здания рядом с больницей сделали удобную парковку.

Отметим, что строительство клиник происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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