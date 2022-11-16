Две новые поликлиники построят в Удмуртии до конца 2022 года

Строительство клиник происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Две новые поликлиники построят в Можге и Воткинске до конца этого года. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова в прямом эфире ЦУР.
В Воткинске появится поликлиника для взрослых. И. о. министра отметила, что ранее воткинская поликлиника располагалась в здании, которому уже 100 лет. Теперь это современное строение с новым оборудованием.
В Можге появится детская поликлиника. Помимо здания рядом с больницей сделали удобную парковку.
Отметим, что строительство клиник происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
20 дворов благоустроят в Ижевске в 2023 году
На Заречном шоссе в Ижевске открылся новый сквер
В доме на улице Ипподромной в Ижевске обрушился потолок