Двух предпринимателей из Ижевска осудили за производство и продажу ненастоящего масла

Поддельное масло делали в нежилом доме в Ижевске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Удмуртии осудили двух местных жителей за производство и продажу поддельного масла. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

С 27 мая 2019 года по 16 января 2020 года мужчины занимались изготовлением фальсифицированного масла в нежилом доме по улице Ленина в Ижевске. После этого, так называемое, масло доставлялось через посредников в магазины и заведения общепита.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, в изъятой продукции обнаружили бактерии, которые влекут возникновение и распространение инфекционных заболеваний и иные опасные для здоровья человека последствия.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, а другому – штраф в размере 40 тысяч рублей.

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