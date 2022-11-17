Погода в Ижевске на 17 ноября: небольшой снег и до -6 градусов

Какая погода будет в Ижевске в четверг, 17 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 17 ноября в Ижевске ожидается облачная погода.

Температура воздуха днем составит около -4.. -6 °С. Временами будет идти небольшой снег. Гололедица сохранится. Скорость восточного ветра достигнет 5-10 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до -8 °С, снегопад продолжится. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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