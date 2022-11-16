Гороскоп на день: 17 ноября Весам придется бороться за отношения, а Стрельцы избавятся от всего лишнего

Звезды знают больше, чем вы думаете Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил подробный прогноз для всех знаков зодиака на четверг, 17 ноября.

ОВЕН

Вас ждет сумбурный день и куча задач, которые будут поступать беспорядочно, так что времени на их выполнение вам вряд ли хватит. Но в этой меняющейся обстановке вы сможете проявить свои лучшие качества. А то что не успели – так все не успевают. В вашей ситуации простительно.

ТЕЛЕЦ

Пора немного пересмотреть отношение к питанию. Возможно, следует внести в него разнообразие, а, может, даже некоторую экзотику. В пределах разумного, конечно. А еще пора восстанавливать режим дня – он у вас сбился.

БЛИЗНЕЦЫ

Не перенапрягайтесь и не геройствуйте, вам следует поберечь силы и здоровье. Обратите внимание на состояние своей спины и суставов. А еще нервов. Сейчас вам абсолютно не повредит толика здорового эгоизма, потому что кроме вас о вас никто не позаботится.

РАК

Сегодня судьба может посылать вам довольно четкие знаки, и от того, насколько вы будете к ним внимательны, зависит ваш успех. Если вы вовремя подметите нужные детали, то добьетесь желаемого в разы раньше, чем если просто будете идти напролом, ничего вокруг не замечая.

ЛЕВ

Не старайтесь сегодня впечатлить окружающих. Знаем, вы это любите, но сейчас пока лучше залечь на дно. Ваш звездный час скоро настанет, приберегите для этого момента свое эффектное появление. А пока – подумайте о вечном и займитесь рутиной вроде уборки или мелкого ремонта.

ДЕВА

Вам придется перераспределить расходы. К сожалению, пока цели и средства не слишком совпадают. Вероятно, в вашем бюджете есть некие дыры, которые вы по неизвестной причине игнорируете. Не нужно впадать в панику, разберитесь спокойно, и все встанет на свои места.

ВЕСЫ

Вам предстоит побороться за дорогие вам отношения. Возможно, вы чем-то обидели вторую половинку или близкого друга. А, возможно, дело даже не в вас, но ситуацию можете переломить только вы. В любом случае, усилия потребуются значительные, а еще – изобретательность. Но звезды верят, что у вас все получится!

СКОРПИОН

Вас ждет приятный сюрприз. Скорее всего, это будет что-то относительно материальное. Например, премия от руководства или дорогой подарок, которого вы не ждали. Примите это как должное. Вы сделали много добра другим людям, так что заслужили.

СТРЕЛЕЦ

Вам нужно избавиться от лишнего в своей жизни. Это могут быть как предметы, так и какие-то тяготящие вас связи. Иногда нужно освободить место, чтобы пришло что-то хорошее. Расставайтесь с легким сердцем, не жалейте и не скандальте, вам не нужен посторонний груз. Возможно, он пригодится кому-то другому.

КОЗЕРОГ

Для вас наступает время получения новых знаний и новых навыков. Они сейчас как никогда пригодятся вам, причем не факт, что с практической стороны. Может быть, это то, чего просто требовала ваша душа, например, научиться рисовать или складывать бумажных журавликов.

ВОДОЛЕЙ

Поток поступающей информации слишком велик, он грозит сбить вас с ног и унести вдаль. Старайтесь реагировать на все спокойно и с критической точки зрения. Не пытайтесь объять необъятное и решайте задачи поочередно – будете хвататься за все подряд, потеряете в скорости и качестве.

РЫБЫ

Вам предстоит выполнять какую-то сложную и ответственную задачу. Вы справитесь, но необходимо оставаться предельно внимательными. Многое может оказаться не таким, каким казалось на первый взгляд. То, что вы считали трудным, будет легко, а то, чему вы не придавали особого значения, вызовет затруднения или даже настоящие проблемы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

20 дворов благоустроят в Ижевске в 2023 году

На Заречном шоссе в Ижевске открылся новый сквер

В доме на улице Ипподромной в Ижевске обрушился потолок