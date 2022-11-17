Депутат городской Думы Воткинска Руслан Шаймарданов погиб в ходе спецоперации на Украине

Руслан Шаймарданов – депутат Воткинской городской Думы и руководитель военно-патриотического клуба «Десантник». Фото: vk.com/id38097905

16 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов на официальной странице «ВКонтакте» сообщил о гибели Руслана Шаймарданова – депутата Воткинской городской Думы и руководителя военно-патриотического клуба «Десантник».

«Спи спокойно, друг. Горжусь знакомством. Поклон от жителей республики всем павшим при защите Отечества. В нашем государстве она всегда считалась высшей обязанностью и священным долгом», – написал Александр Бречалов.

Напомним, в октябре 2022 года Руслан Шаймарданов отправился в зону спецоперации добровольцем. Как сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на председателя Воткинской гордумы Алексея Пищикова, освободившийся в связи с избранием другого депутата в госсовет Удмуртии мандат передали Руслану Шаймарданову в сентябре 2022 года. Спустя несколько дней Руслан Шаймарданов отправился на Украину для участия в специальной военной операции.

«Руслан Ильсурович был настоящим патриотом страны, Воткинска, своей семьи, друзей. Наш город понес невосполнимую утрату. Руслан возглавлял военно-патриотический клуб «Десантник», совсем недавно стал депутатом Воткинской городской Думы. Всегда в первых рядах на городских мероприятиях, пример настоящего мужчины, патриота, активиста, семьянина», – написал на официальной странице «ВКонтакте» Алексей Заметаев, глава города Воткинска.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Руслана Ильсуровича.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске на 17 ноября: небольшой снег и до -6 градусов

Жителям Ижевска представили проект благоустройства пешеходной зоны в Холмогоровском лесу

За 2022 год в Удмуртии отремонтировали 29 больниц и закупили более 200 единиц техники

Двух предпринимателей из Ижевска осудили за производство и продажу ненастоящего масла