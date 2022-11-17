52 ребенка из Удмуртии получили лекарства на 1 миллиард рублей

В перечне фонда находится 58 заболеваний Фото: Амир Закиров

За 2022 год в рамках фонда «Круг добра» дорогостоящие препараты получили уже 52 ребенка из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, до конца года лечение пройдут еще 8 юных пациентов.

Получить помощь от фонда могут дети, страдающие редкими и тяжелыми заболеваниями. На данный момент в этом списке находится 58 болезней. Например, туберозный склероз, гипофосфатазия, спинальная мышечная атрофия, нейрофиброматоз и т.д.

«Эти болезни требуют постоянного дорогостоящего лечения на десятки и сотни миллионов рублей. Поддержка фонда «Круг добра» в этой ситуации неоценима. В этом году один ребенок из Удмуртии получил препарат «Золгенсма», который является одним из самых дорогостоящих в мире. Препарат «Спинраза» получили 12 детей с СМА, у них отмечается улучшение состояния различной степени», – поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева.

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