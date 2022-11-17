Клинический психолог дал советы по отказу от курения

Есть много психологических практик для отказа от курения Фото: Архив КП

Сигареты и никотин так часто встречаются в нашей жизни, что многие уже и не помнят, что это тоже зависимость. Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в своей беседе с RT поделился способами отказа от курения.

В первую очередь, курильщикам нужно признать факт того, что вы курите не потому, что хотите, а потому, что вы – зависимые. Таким образом вы будете бороться не с собой, а со своей ломкой. Как только вы перетерпите это состояние, вы сможете отсоединиться от зависимости. После этого специалист советует начать применять психологические техники. К примеру, можно заменить слово «курить» на «вдыхать ядовитый дым». Отрицательный оттенок фразы может поменять ваше отношение к процессу.

«Есть техника осознанного курения, когда человек назначает себе дату отказа от табака, допустим, с понедельника, а до понедельника еще три дня, и он эти дни старается курить непривычным для себя образом», – поделился Хорс.

Например, если обычно вы курите правой рукой, то стоит сменить ее на левую. Или, если чаще всего вы курите в одиночестве, старайтесь выходить на перекур с товарищами. Несколько дней осознанного курения выведут вас из привычки, и «с понедельника» вам уже будет легче отказаться от никотина. Против курильщика «будет играть только химическая зависимость, а привычку курить он возьмет под контроль».

Психолог также отметил, что в среднем человек бросает курить лишь с 7 попытки. Поэтому не стоит корить себя за срывы и неудачи. Маленькие шаги к успеху – это тоже прогресс.

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