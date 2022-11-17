923 тонны рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай

Фото: сайт Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю

В ноябре этого года из Сарапульского района Удмуртии в Китай экспортировали очередную партию рапсового масла в размере 300,26 т. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

По результатам лабораторной экспертизы в продукции не обнаружили карантинных объектов. На продукцию выдали 14 фитосанитарных сертификатов.

В целом с начала года из Удмуртии в Китай экспортировали 923,48 т рапсового масла.

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