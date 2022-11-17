На трех автобусных маршрутах Ижевска протестируют приложение для оплаты проезда

Приложение будет работать на автобусных маршрутах № 8, № 26, № 79 Фото: Амир Закиров

На автобусных маршрутах № 8, № 26, № 79 в Ижевске запустят новое мобильное приложение для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ в ВКонтакте.

С помощью этого приложения пассажиры смогут отслеживать передвижения автобусов на карте, узнавать прогнозируемое время прибытия, сверяться с расписанием, выбирать более удобный маршрут, а также оплачивать проезд.

Приложение планируют ввести в декабре. Напоминаем, что с начала этого года на автобусных маршрутах № 8 и № 79 появился способ оплаты через валидаторы. Ранее «Комсомолка» рассказывала что стоит делать в том случае, если при оплате проезда не вышел билет.

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