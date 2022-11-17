За езду в пьяном виде государство продаст на торгах машину мужчины из Можги

Вырученные от продажи авто деньги пойдут в пользу государства Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

У жителя Можги конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии, у водителя также не было прав.

Известно, что ранее мужчина уже попадался на аналогичном нарушении. За это его наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на 1 год и 7 месяцев. Однако после этого он вновь попался на езде в пьяном виде.

Суд назначил горе-водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ, лишением права садиться за руль авто на ближайшие 2 года, а также конфискацией машины в собственность государства.

В скором времени машина осужденного будет продана на торгах через Росимущество. Вырученные деньги пойдут в пользу государства.

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