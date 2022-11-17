В парках Ижевска начали заливать ледовые катки

В парке Кирова огородили место под каток. Фото: Оксана Мымрина
Первые ледовые катки начали заливать в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.
В парке Кирова откроют самый большой бесплатный каток.Традиционно он будет выполнен в форме круга, по всему периметру которого для безопасности установят бортики.
Каток для детей будет находиться в парке Горького.
Открытие зимнего сезона запланировано на 10 декабря. Работы уже ведутся.
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