Завершился ремонт дороги от Сарапульского тракта до микрорайона Совхоз Медведево в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска

Подошел к концу ремонт дороги от Сарапульского тракта до микрорайона Совхоз Медведево в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики заменили основание и уложили 2 слоя асфальта. Кроме того, дорожники установили остановки и бордюрные камни, отсыпали и укрепили обочины и выполнили съезды.

Также здесь появились фонари и пешеходная дорожка. В скором времени на участке установят дорожные знаки.

Финальный штрих – разметку на переходе – нанесут весной, когда сойдет снег.

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