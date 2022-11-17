С двумя погибшими на Украине простились в Удмуртии

Обоих погибших посмертно представили к наградам Фото: Архив КП

В Удмуртии 17 ноября простились сразу с двумя бойцами, погибшими на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В Глазовском районе похоронили гвардии старшего прапорщика Ивана Емельянова, а в Ижевске – гвардии ефрейтора Евгения Чуреева.

Ивана Емельянова посмертно представили к Ордену мужества, а Евгения Чуреева – к государственной награде.

Похороны прошли с воинскими почестями. Семьям оказывается помощь.

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