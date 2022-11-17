С двумя погибшими на Украине простились в Удмуртии

Обоих погибших посмертно представили к наградам
Фото: Архив КП
В Удмуртии 17 ноября простились сразу с двумя бойцами, погибшими на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В Глазовском районе похоронили гвардии старшего прапорщика Ивана Емельянова, а в Ижевске – гвардии ефрейтора Евгения Чуреева.
Ивана Емельянова посмертно представили к Ордену мужества, а Евгения Чуреева – к государственной награде.
Похороны прошли с воинскими почестями. Семьям оказывается помощь.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Первая группа срочников из Удмуртии отправилась на военную службу
Владимир Костин покинул пост первого замруководителя администрации главы Удмуртии
На трех автобусных маршрутах Ижевска протестируют приложение для оплаты проезда