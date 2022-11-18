На 0,01% повысится ставка налога на имущество физических лиц в Ижевске

В Ижевске повысится ставка налога на имущество физических лиц Фото: Архив КП

В Ижевске повысится ставка налога на имущество физических лиц. Решение поднять ее на на 0,01% было принято на сессии Городской думы Ижевска накануне 17 ноября. Таковы данные администрации города.

Кого коснутся изменения?

В первую очередь, собственников жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства, гаражей, а также хозяйственных строений и сооружений. Площадь недвижимости при этом не должна превышать 50 кв. м.

«Начисление по ставке 0,15% будет производиться в 2024 году при расчете налога за 2023 год», - уточняется в сообщении.

Что это даст?

По словам чиновников, повышение ставки благоприятно скажется на доходном потенциале столицы Удмуртии. Деньги будут направлены на благоустройство города, на улучшение состояния объектов соцсферы. На эти же средства пенсионеры ездят в общественном транспорте.

Кстати, у нас в городе сейчас почти самая низкая ставка налога: она в два раза меньше максимальной. Самая высокая в ПФО – в размере 0,3% в Кирове.

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