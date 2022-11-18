На 0,01% повысится ставка налога на имущество физических лиц в Ижевске

В Ижевске повысится ставка налога на имущество физических лиц
Фото: Архив КП
В Ижевске повысится ставка налога на имущество физических лиц. Решение поднять ее на на 0,01% было принято на сессии Городской думы Ижевска накануне 17 ноября. Таковы данные администрации города.
В первую очередь, собственников жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства, гаражей, а также хозяйственных строений и сооружений. Площадь недвижимости при этом не должна превышать 50 кв. м.
«Начисление по ставке 0,15% будет производиться в 2024 году при расчете налога за 2023 год», - уточняется в сообщении.
По словам чиновников, повышение ставки благоприятно скажется на доходном потенциале столицы Удмуртии. Деньги будут направлены на благоустройство города, на улучшение состояния объектов соцсферы. На эти же средства пенсионеры ездят в общественном транспорте.
Кстати, у нас в городе сейчас почти самая низкая ставка налога: она в два раза меньше максимальной. Самая высокая в ПФО – в размере 0,3% в Кирове.
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