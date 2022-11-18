От магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске нет движения трамваев № 1, 4, 7 и 10

Движения нет с 9:15
Фото: Архив КП
С 9:15 на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске перестали ездить трамваи маршрутов № 1, 4, 7, 10. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ» в ВКонтакте.
Пассажирское предприятие организовало движение следующим образом:
1 маршрут: Ул.Московская - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
4 маршрут: Ул.Промышленная - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;
10 маршрут: Ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр.
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